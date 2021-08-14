بالفيديو.. دموع مشجع تخطف الأنظار في أول أيام البريميرليغ

عودة الجماهير للملاعب أعادت معها العديد من المشاعر الجياشة واللحظات الملهمة، ومن أبطال لحظات الأيام الأولى في أوروبا، رجل مسن أشعلت دموعه مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت لقطة لمشجع مسن، وهم منهمر بالدموع، بعد انتصار فريقه المفضل برينتفورد على أرسنال في اليوم الأول للدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.
وظهر المشجع المسن وهو يصفق باكيا، بعد تحقيق برينتفورد أول انتصار له في الدرجة الممتازة، منذ 74 عاما، غاب فيها عن الأضواء.
وقد تكون تلك اللحظة مؤثرة لأن المشجع الكبير، الذي أفنى حياته بتشجيع برينتفورد، لم يسبق له أن جلس في مقاعد الجماهير ليشاهد ناديه يلعب في الدرجة الممتازة.
وحقق برينتفورد الصاعد حديثا، فوزا مقنعا بنتيجة 2-0 على خصمه أرسنال، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.
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