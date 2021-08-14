أخبار اليمن : 139 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

دوت الخليج -

139 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 139 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 139 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 139 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة و9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 67 قذيفة و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى رصد تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية والتحيتا.

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