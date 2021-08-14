بين التأييد والرفض ... مسلسل " مدرسة روابي البنات " ترند تويتر في الاردن

دوت الخليج :- احتل مسلسل " مدرسة روابي البنات " ترند تويتر في الاردن وهو المسلسل الذي يبث على قناة انتفلكس عبر الانترنت . وقد وجد المسلسل احتجاجات وتأييد من قطاعات كبيرة من الاردنيين حيث وافقه الرأي كثيرون وعارضه كثيرون . ويناقش المسلسل مسائل تتعلق بالتنمر وزيارة الطبيب النفسي والانحلال داخل الاسرة وغيره من القضايا .

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