جدول الدوري السعودي ترتيب الفرق 2021 مراكز ونقاط دوري الأمير محمد بن سلمان

نستعرض جدول الدوري السعودي ترتيب الفرق وهدافي الدوري السعودي للمحترفين حتى اليوم موسم 2021م، وذلك بعد أن بدأ الموسم الجديد من الدوري السودي للمحترفين اعتباراً من تاريخ الحادي عشر من شهر أغسطس لعام 2021م، ويجب العلم أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعتمد على احتساب المواجهات المباشرة بين الفرق في حال تعادل الفرق بالنقاط على مدار الموسم، كما يجب العلم أن الترتيب المعروض عبر موقع ثقفني هو المعتمد رسمياً من قبل الحساب الرسمي للدوري السعودي، حيث يمكنكم من خلال المقال التعرف على مراكز الدوري السعودي أو جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على هدافي الدوري السعودي أيضاً، والحصول على تردد القنوات الناقلة الدوري السعودي مجاناً.

جدول الدوري السعودي ترتيب الفرق اليوم

بدأت أولى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021 – 2022م اعتباراً من تاريخ 11 أغسطس 2021م، وقد تم خوض ستة مباريات حتى الآن ضمن مباريات الأسبوع الأول، حيث لم يتبقى سوى مباراتين فقط سيتم إقامتهما اليوم السبت، ومن يرغب في الإطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022م الآن، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فرق نقاط 1 النصر 1 1 0 0 4 1 3 3 2 الاتفاق 1 1 0 0 2 0 2 3 3 أبها 1 1 0 0 2 1 1 3 4 الرائد 1 1 0 0 1 0 1 3 5 الفيحاء 1 1 0 0 1 0 1 3 6 التعاون 1 0 1 0 3 3 0 1 7 الحزم 1 0 1 0 3 3 0 1 8 الأهلي 1 0 1 0 1 1 0 1 9 الفيصلي 1 0 1 0 1 1 0 1 10 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الطائي حائل 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الشباب 1 0 0 1 1 2 ‎-1 0 13 الاتحاد 1 0 0 1 0 1 ‎-1 0 14 الفتح 1 0 0 1 0 1 ‎-1 0 15 الباطن 1 0 0 1 0 2 ‎-2 0 16 ضمك 1 0 0 1 1 4 ‎-3 0

من خلال الجدول السابق يمكنكم التعرف على مراكز الفرق (16 فريق) في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري حتى اليوم السبت بتاريخ 14 أغسطس 2021م، حيث يتصدر فريق النصر السعودي جدول الترتيب اليوم بفارق الأهداف، بينما يأتي فريق الاتفاق وصيفاً للدوري، ويحتل فريق أبها المركز الثالث، وفريق الرائد في المركز الرابع، وفي انتظار ختام مباريات الجولة الأولى اليوم.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين 2021

في ظل البحث عن جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الآن، فقد قمنا بتوفير جدول ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بالتالي:

لياندري توامبا ⇐ التعاون = 2. أليخاندرو روميرو ⇐ التعاون = 1. إيبير بانيجا ⇐ الشباب = 1. إيميليو زيلايا ⇐ ضمك = 1. بانايوتيس تاكتسيديس ⇐ الفيحاء = 1. تاليسكا ⇐ النصر = 1. رائد الغامدي ⇐ الرائد = 1. رومان أمالفيتانو ⇐ الفيصلي = 1. سعد بقير ⇐ أبها = 1. عبد الرزاق حمد الله ⇐ النصر = 1.

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