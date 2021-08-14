تمويل شخصي من السعودي للاستثمار 500 ألف ريال فقط من saib

وصولك الى السعودي للاستثمار وطلب تمويل شخصي منه هو خيار ممتاز لأولئك الذين يحتاجون إلى الحصول على مبلغ نقدي سريع 500 ألف ريال وبدون قيود على استخدامه. ان القروض الشخصية يمكن أن تقدم تمويلًا سريعًا ومرنًا من خلال بنك السعودي للاستثمار. يفرض البنك رسوم إنشاء لتغطية تكلفة مراجعة طلب المقترض أو ما يعرف بالرسوم الإدارية، والتحقق من دخلهم ومعالجة التمويل اللازم. تكون هذه الرسوم 1% من إجمالي المبلغ الممول. في بعض الحالات ، يتم خصم هذه الرسوم من إجمالي مبلغ القرض، في حين أن البنوك والشركات الأخرى يحسبون الرسوم إلى أصل القرض. بشكل عام يمكنك استخدام التمويل الشخصي لأي غرض شخصي ما لم يكن محظورًا في المملكة العربية السعودية. هناك العديد من الأسباب للحصول على قرض شخصي، وفيما يلي قائمة بالأشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر للقروض الشخصية. (تحسينات المنزل وإصلاحاته، أغراض العلاج، مصاريف الزفاف، عطلات السفر، سداد الديون، تمويل سيارات النفقات المتعلقة بالتعليم أو لإعادة تمويل ديون أخرى).

تمويل شخصي 500 ألف ريال بدون كفيل

كل المقرضين يفرضون رسومًا أو كفيل أو تحويل راتب على التمويل الشخصي، في الواقع يعلن السعودي للاستثمار من حين لأخر عن قروض معفاة من الرسوم، وبدون كفيل، أو بدون تحويل راتب. لذا ضع ذلك في الاعتبار عند البحث للحصول على أفضل الشروط، بشكل عام تختلف مدة التمويل الشخصي أو الوقت الذي يتعين على المقترض سداده، من سنة إلى 5 سنوات. كما هو الحال مع أسعار الفائدة، وتختلف هذه الشروط بناءً على المُقرض ومبلغ القرض والجدارة الائتمانية للمقترض. سيتضمن عرض التمويل تفاصيل حول فترة السداد ومبلغ الدفعة الشهرية والتاريخ الذي يجب أن يتم فيه سداد القرض. استخدم حاسبة التمويل الشخصي لبنك السعودي للاستثمار saib للحصول على فكرة عما ستكون عليه دفعتك الشهرية.

تحسين فرصتك في موافقة بنك Saib على تمويلك

إذا كنت لا تزال ترغب في استخدام تمويل السعودي للاستثمار ، فإليك بعض النصائح التي قد تفكر فيها لتحسين درجة الائتمان الخاصة بك:

طلب ومراجعة نسخة من تقرير الائتمان الخاصة بك. تحقق مما إذا كانت هناك أي أخطاء في تقريرك يمكن أن تضر بدرجاتك. إذا كان الأمر كذلك ، فاتصل بمكتب الائتمان للتحدث عن إصلاح الخطأ.

حافظ على أرصدة بطاقات الائتمان منخفضة. سيُظهر الحفاظ على معدل استخدام الائتمان – النسبة المئوية لإجمالي الائتمان الذي تستخدمه – لاحظ أن نسبة 30٪ أو أقل للمقرضين أنه يمكنك إدارة ائتمانك جيدًا.

اختيار دفع الفواتير تلقائيا. يشكل سجل الدفع الخاص بك نسبة كبيرة من درجة الائتمان الخاصة بك ، ويحب المقرضون رؤية مدفوعات ثابتة في سجلك. قم بإعداد تذكيرات التقويم أو المدفوعات التلقائية حتى لا تتخلف عن السداد.

ما التكلفة الاجمالية التي سأتحملها عند طلب تمويل شخصي 500 ألف ريال من السعودي للاستثمار

على حسب ما هو موضح على موقع بنك الاستثمار فإن حصولك على نصف مليون ريال سيترتب عليه

دفع 9 ألاف ريال شهريًا على مدار 60 شهرًا.

اذا اخترت تسديد القرض على عام كامل ستدفع SAR 42,291.67 شهريًا.

سداد تمويلك على عامين سيكلفك 21,520.83 ريال كل شهر.

3 أعوام من السداد 14,626.39ريال سعودي.

سيطالبك Saib بسداد قيمة 1,187.50 في الشهر اذا اخترت مبلغ.

يجب أن يكون راتبك ضعف مبلغ القسط الشهري لقبول سريع وسهل.

بإمكانك التقدم بتمويل مضمون بعقارك أو احد ممتلكاتك اذا لك يكن الراتب الخاص بك كافٍ.

يقول البنك ان هذه الأرقام تقديرية وقد تختلف حسب الجدارة الائتمانية لكل عميل.

تمويل شخصي 500 ألف ريال من بنك السعودي للاستثمار

نصائح اختيار تمويل شخصي وكيفية القبول السريع

القروض الشخصية متاحة من المقرضين عبر الإنترنت وكذلك البنوك الحكومية والخاصة ، يمكن للمقترضين عادة التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي عبر الإنترنت. لكن ، بعض المقرضين يطلبون مقابلة شخصية، بينما تختلف عملية تقديم الطلب حسب البنك والشركة.

جدير بالذكر ، قد يتلقى المواطنون خلال جائحة Covid-19 إعفاءات غير مسبوقة من السداد أو تأجيل سداد الدفعات أو خفض سعر الفائدة بين مارس 2020 وفبراير 2021. حيث أجّلت الحكومة السعودية أي مدفوعات شهرية طلبها المواطنون وخفضت أسعار الفائدة لبعض الفئات من المقترضين الغير قادرين على دفع القسط الشهري. ومن حين إلى أخر، تقدم بعض البنوك إعفاءات كاملة نظرا للوضع الاقتصادي الراهن في العالم.

اتبع هذه الخطوات العامة عند التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي.