التسجيل في مبادرة سند لمساعدات محمد بن سلمان 1443، يتبني ولي عهد المملكة العربية السعودية بعض المبادرات الاجتماعية والتي يهدف من خلالها الي تقديم يد العون للمواطنين الذين يبحثون عن أي مصدر مساعدة نتيجة تعرضهم لبعض الصعوبات المعيشية اليومية، ويعتبر التسجيل في برنامج سند واحداً من التسجيلات اليومية للكثير من المواطنين الذي يرغبون في الحصول علي المساعدة المقدمة من البرنامج، حيث يساعد البرنامج الموطنين الراغبين في الزواج أو ممن تزوجوا في الحصول علي مساعدة مالية جيدة تساعدهم علي العيش وفق حياة كريمة لهم، لذا من خلال بعض الخطوات سنشرح لكم كيف يقوم كل شخص بالتسجيل في مبادرة سند لمساعدات محمد بن سلمان.

شروط التسجيل في مبادرة سند المالية

وضح القائمين علي برنامج سند بانه عند وجود رغبة وحاجة ضرورية لدي بعض المواطنين الذين يحتاجون للحصول علي قيمة المساعدة من البرنامج، فيجب أن تتوافر بعض الشروط العامة علي جميع المواطنين الذين يقومون بالتسجيل حتي يعتبر التسجيل مقبولاً ويتم الصرف بنجاح، ومن أبرز هذه الشروط:

الجنسية السعودية هي من شروط التسجيل سواء للزوج أو الزوجة.

يتم التسجيل في البرنامج وفق الأعمار التالية: من 21 سنة إلى 40 سنة للرجال، من 18 سنة إلى 40 للنساء.

الحد الأدنى لمؤهلات الزوج هي شهادة الثانوية العامة.

الدخل الذي يحصل عليه الزوج يجب ألا يكون متزايد عن مبلغ 4000 ريال.

ألا يكون قد مر علي عقد الزواج فترة تزيد عن سنة وقت التسجيل في المبادرة.

في حالة حصول الزوجة علي مهر يزيد عن 50.000 ريال فلا يحق التسجيل في البرنامج.

الانتهاء من الحصول علي دورة الوعي المالي بإجمالي لا يقل عن 60%.

كيف أقوم بالتسجيل الصحيح في مبادرة سند المالية؟

حتي يتمكن كل مواطن من التسجيل في مبادرة سند المالية يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب: