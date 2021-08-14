ميزة واتساب الجديدة الثُورية ونقل وترحيل الدردشة والمميزات الجديدة

يعد تطبيق واتساب WhatsApp هو من أكثر التطبيقات بحثاً بعد التحديثات الأخيرة والميزات الرائعة التي أصبحت مصدر لجذب العديد من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم، فقد يمثل هذا التطبيق أفضل الوسائل التي يتم الاعتماد عليها من خلال المراسلة الفورية، فقد أعلن تطبيق الواتساب عن توفير عدداً من المميزات الجديدة التي تتميز بسهولة الاستخدام، ومن ضمن هذه المميزات ميزة واتساب الجديدة الثُورية ونقل وترحيل الدردشة التي نعرضها بالتفاصيل من خلال هذا المقال عبر موقعنا ثقفني لكافة متابعينا.

ميزة واتساب الجديدة نقل وترحيل الدردشة:

تميزت الميزة الجديدة التي أعلن عنها تطبيق الواتساب إنها مشهورة بوصفها الثُورية، فقد أوضح التطبيق بأن هذه الميزة يتم تفعيلها على توعين فقط من الهواتف ذات نوع سامسونج، حيث إنه سوف يتم تفعيل الميزة بشكل مؤقت كنوع من التجربة حتى يتم الإعلان عنه من خلال كافة الهواتف، علماً بإنه سوف يتم تفعيلها في جميع أنواع الهواتف في وقت قريب بعد القيام ببعض الإعدادت.

وصل عدد المستخدمين لتطبيق واتساب ما يتجاوز 2 مليار شخص من مختلف أنحاء العالم، حيث يعاني العديد من مستخدمي التطبيق من مشكلة ضياع الرسائل وحذفها، نتيجة تغيير الهواتف بشكل مستمر فهذه الميزة تتيح عدم ضياع الرسائل عند تغير النظام، ويتم تفعيلها من خلال الهواتف المسموح بها فقط وسنذكرها فيما بعد.

ميزة الواتساب الجديدة الثورية:

تشتهر هذه الميزة الجديدة باسم الثُورية التي تتعلق بنقل وترحيل الدردشة وسجل الرسائل المكتوبة وتضم بما فيها الصور والفيديوهات بين نظامين مختلفين تماماً، (أندرويد – IOS)، وقد أوضح التطبيق من خلال صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الميزة ستكون متاحة لكافة أنواع الهواتف المحمول في أقرب وقت، فقط خلال الوقت الحالي فهي مقتصرة على هواتف محددة فقط.

الهواتف المسموح بها تفعيل هذه الميزة:

أتاح تطبيق الواتساب أن تفعيل هذه الميزة يتم على هواتف السامسونج وهما Z Fold 3 و Z Flip 3، وإنه في أقرب وقت سوف يتم الإعلان عن تفعيلها من خلال هواتف الأيفون الحديثة، علماً بأن الواتساب تسعى دائما إلى توفير ميزات جديدة بشكل مستمر لسهولة استخدام التطبيق.