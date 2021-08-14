رابط كشف نتائج التوجيهي الأردن 2021 نتائج الثانوية العامة عبر موقع tawjihi jo

رابط كشف نتائج التوجيهي الأردن، ينتظر طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة بالأردن، الإعلان عن نتيجة اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2021، وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية، والتي من المتوقع ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أنه قد أدى الطلاب والطالبات كافة الاختبارات المقررة لهذا العام الدراسي 2021م، وذلك في ظل أخذهم بكافة الاجراءات الاحترازية، وذلك تحت إشراف تام من قبل الوزارة، وذلك لحرصها الشديد على سلامة الطلاب والطالبات وهيئة التعليم، والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

رابط كشف نتائج التوجيهي الأردن

منذ أن انته أداء الطلبة والطالبات لاختبارات الثانوية العامة الأردنية، إلا أن الطلبة والطالبات في ترقب لإعلان موعد ظهور النتيجة، حيث صرح أحد المسؤولين بوزارة التربية والتعليم الأردنية، أنه جاري الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة النهائية، وبعد ذلك مباشرةً سوف يتم الإعلان عن النتيجة واعتمادها فور الانتهاء، وسوف يتم رفعها على الموقع الالكتروني الخاص بموقع نتائج التوجيهي الأردن التكميلي، لكي يتمكن كل طالب وكل طالبة بمعرفة النتيجة الخاصة بهم بدون مجهود، وبدون ازدحام وذلك أيضاً للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

أولا يتم الدخول على الموقع الإلكتروني التالي عبر محرك البحث جوجل : موقع tawjihi.jo

يتم ملئ جميع البيانات المطلوبة.

يجب كتابة اسم الطالب أو الطالبة بالكامل.

يتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح الخاص.

يتم الضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر النتيجة مباشرةً بعد ذلك.

كيفية الدخول على موقع الوزارة لمعرفة النتيجةموعد ظهور النتيجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردني، عن موعد ظهور النتيجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها موقع الوزارة الرسمي، وموقع الفيس بوك، وموقع تويتر، حيث يتم عقد اجتماع من قبل وزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور “محمد خير أبو قديس”، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، يوم الاثنين المقبل الموافق 16/8/2021م، عبر مؤتمر صحفي يعقد في مركز الوزارة، وذلك لإعلان نتائج اختبار شهادة الدراسة الثانوية العامة 2021م، التوجيهي 2021م.