 مقتل 22 شخصا في هجوم استهدف قافلة حجاج مسلمين في نيجيريا 

أعلنت الشرطة في نيجيريا مقتل 22 شخصا على الأقل، اليوم السبت، في هجوم استهدف قافلة حجاج مسلمين تضم 90 شخصا في ولاية الهضبة في وسط البلاد، مشيرة إلى أن ميليشيا مسيحية يشتبه في أنها تقف وراء الهجوم.

جاء هذا في بيان صادر عن أوبا أوجابا المتحدث باسم الشرطة في نيجيريا، بحسب وكالة فرانس برس".

وقالت الشرطة إن مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم من شباب قبيلة إيريجوي (أغلبهم من المسيحيين) هاجمت قافلة تضم 5 حافلات من الحجاج المسلمين".

وأوضح أن 22 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم، بينما أصيب 14 آخرون، مضيفا أن 21 شخصا تم إنقاذهم.

وتشهد نيجيريا تدهورا أمنيا بالغا جراء الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة في أنحاء واسعة من البلاد.

هذا ويتعرض شمال ووسط نيجيريا للترهيب بشكل منتظم من قبل عصابات لصوص الماشية والخاطفين الذين يداهمون القرى ويقتلون ويحتجزون السكان وكذلك يسرقون الماشية بعد نهب المنازل وحرقها.