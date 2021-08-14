بريطانيا تسجل 29520 إصابة و93 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت بريطانيا عن تسجيل 29520 إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم السبت و93 وفاة خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة.

تأتي هذه الحصيلة مقارنة بـ32700 إصابة و100 حالة وفاة يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن 47.3 مليون شخص تلقوا جرعة أولى من اللقاح و40.4 مليون تلقوا جرعتين في بريطانيا.