فيديو.. تحذيرات من خسائر بشرية فادحة جراء زلزال هايتى

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الهيئة الأمريكية الحكومية إنذارا أحمر بتوقعاتها لعدد الضحايا، موضحة مشيرة لاحتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة وأن الكارثة ذات نطاق واسع على ما يبدو.

ويعنى الإنذار الأحمر حسب تصنيف الهيئة سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأصدرت الهيئة إنذارا برتقاليا حول حجم الأضرار المادية "الملموسة" المتوقعة جراء الزلزال، وأوضحت أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى 3 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى لدولة هايتى.

وتستند هذه الأرقام إلى عدد سكان المنطقة ومدى متانة المبانى فيها وتقييم الأضرار الناجمة عن زلازل سابقة شهدها.

ويقدر الخبراء قوة الزلزال الذى ضرب هايتى اليوم بـ7.2 درجة على مقياس ريختر.