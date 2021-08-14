وقال مصدر فى الشرطة إن السلطات تترقب مشاركة حوالى 250 ألف متظاهر على مجمل الأراضى الفرنسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وبحسب وزارة الداخلية، تظاهر أكثر من 237 ألف شخص الأسبوع الماضى، أى أكثر من ضعف العدد فى بداية التحركات منتصف يوليو.
والسبت الماضى، أحصت مجموعة "Le Nombre Jaune" (الرقم الأصفر) الناشطة التى تنشر على موقع "فيسبوك" عدد المتظاهرين فى كل مدينة على حدة، مشاركة أكثر من 415 ألف شخص فى التظاهرات فى فرنسا.
وتستقطب الاحتجاجات مشاركين متنوعين، هم عائلات ومتظاهرون غير مسيسين وعاملون فى المجال الصحى ورجال إطفاء بالبزة الرسمية، يتجاوز عددهم الحركة المناهضة للقاحات أو تلك المؤيدة لنظريات المؤامرة.
وفى مدن عدة، تبرز التظاهرات بأشكال متفاوتة، ففى باريس حيث يمنع وجود أقصى اليمين تشكيل جبهة موحدة ويرتقب خروج ثلاثة تجمعات.
وخارج باريس، من المنتظر أن تخرج المسيرات الأكبر فى الجنوب حيث باتت تولون ومونبيلييه ونيس ومارسيليا وبيربينيان مراكز أساسية للاحتجاجات.
وبدأ اعتبارا من يوم الاثنين فى فرنسا العمل بالتصريح الصحى فى معظم الأماكن العامة، ويتعين على الفرنسيين أن يبرزوا هذه الوثيقة فى الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة، وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أى مقهى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. تواصل المظاهرات المناهضة للتصريح الصحى فى فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.