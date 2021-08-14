فيديو.. تواصل المظاهرات المناهضة للتصريح الصحى فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - نزل معارضو التصريح الصحى، اليوم السبت، إلى الشوارع فى فرنسا للأسبوع الخامس على التوالى مع أكثر من 200 تظاهرة مرتقبة، بعد أيام من تعميم استخدام الوثيقة فى غالبية الأماكن العامة.





وقال مصدر فى الشرطة إن السلطات تترقب مشاركة حوالى 250 ألف متظاهر على مجمل الأراضى الفرنسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وبحسب وزارة الداخلية، تظاهر أكثر من 237 ألف شخص الأسبوع الماضى، أى أكثر من ضعف العدد فى بداية التحركات منتصف يوليو.

والسبت الماضى، أحصت مجموعة "Le Nombre Jaune" (الرقم الأصفر) الناشطة التى تنشر على موقع "فيسبوك" عدد المتظاهرين فى كل مدينة على حدة، مشاركة أكثر من 415 ألف شخص فى التظاهرات فى فرنسا.

وتستقطب الاحتجاجات مشاركين متنوعين، هم عائلات ومتظاهرون غير مسيسين وعاملون فى المجال الصحى ورجال إطفاء بالبزة الرسمية، يتجاوز عددهم الحركة المناهضة للقاحات أو تلك المؤيدة لنظريات المؤامرة.

وفى مدن عدة، تبرز التظاهرات بأشكال متفاوتة، ففى باريس حيث يمنع وجود أقصى اليمين تشكيل جبهة موحدة ويرتقب خروج ثلاثة تجمعات.

وخارج باريس، من المنتظر أن تخرج المسيرات الأكبر فى الجنوب حيث باتت تولون ومونبيلييه ونيس ومارسيليا وبيربينيان مراكز أساسية للاحتجاجات.

وبدأ اعتبارا من يوم الاثنين فى فرنسا العمل بالتصريح الصحى فى معظم الأماكن العامة، ويتعين على الفرنسيين أن يبرزوا هذه الوثيقة فى الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة، وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أى مقهى.