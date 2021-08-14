بوتين يعزى عائلات ضحايا طائرة الإطفاء الروسية التى تحطمت فى تركيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلات العسكريين الروس، أفراد طاقم طائرة الإطفاء "بى-200" التى تحطمت فى تركيا اليوم السبت، خلال عمليات إطفاء الحرائق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وكانت وسائل إعلام تركية، قالت إن الطائرة تحطمت فى جبل بعد أن ألقت بالمياه فى منطقة الحريق ولم تتمكن من الارتفاع. وقالت وزارة الدفاع التركية فى حسابها على تويتر اليوم السبت إنه: "بعد تلقى معلومات عن تحطم طائرة إطفاء روسية، التى أقلعت من مدينة أضنا للمشاركة فى إخماد حريق كهرمان مرعش، تم إرسال مروحية واحدة إلى المنطقة للمشاركة فى عمليات البحث والإنقاذ من قاعدة إنجرليك الجوية وطائرة واحدة من قونية ".

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