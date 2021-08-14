أخبار اليمن : ترميم وصيانة طارئة لشوارع في العاصمة صنعاء

ترميم وصيانة طارئة لشوارع في العاصمة صنعاء
نفذت الفرق الفنية الميدانية بأمانة العاصمة اليوم أعمال ترميم وصيانة طارئة لإصلاح ومعالجة الأضرار التي خلفتها السيول في الشوارع، في إطار استمرار التدخلات والمعالجات لأضرار السيول.
حيث استهدفت فرق الصيانة التابعة للوحدة التنفيذية للترميم ومكتب الأشغال والطرق بالأمانة , ردم الحفر في شوارع الرباط, بيروت, الستين, التوفيق، القاع, القيادة, مأرب والصياح.
وأوضح وكيل الأمانة لقطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي, أن الأعمال شملت تنظيف وفتح مصائد المياه في شارع الدفعي بالصافية وتوسعة وفتح قنوات ومجاري السيول داخل جامعة صنعاء وترميم عدداً من الشوارع المتضررة والمستهدفة.
وأشار إلى تواصل العمل بمشروع قناة التصريف بشارع الخمسين مع تقاطع شارع السلال بمنطقة المطار, ودك وتسوية شارع 24 في بني الحارث .. مشيداً بجهود الفرق والعاملين والمهندسين في الميدان.
وأكد المهندس الحوثي, استمرار الفرق الميدانية في ردم وترميم الحفر الإسفلتية وصيانة الجسور والأنفاق وتنظيف قنوات ومجاري السيول بمختلف الشوارع ضمن التدخلات الطارئة بدعم من الأمانة.
وحث كافة الفرق الميدانية للوحدة التنفيذية ومكتب الأشغال والمهندسين المشرفين, على تكثيف الجهود لمعالجة وإصلاح أضرار السيول للحد من توسع الحفر في الشوارع وتسهيل حركة السير.
فيما أوضح مديرا مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي والوحدة التنفيذية المهندس عبدالملك الآنسي, أن الفرق تنفذ حالياً أعمال ترميم وصيانة طارئة في عدد من الشوارع الرئيسة والتقاطعات والأنفاق، بإشراف قطاع الأشغال والمشاريع.
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