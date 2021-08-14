الخارجية تعزي باستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، باستشهاد عددٍ من أفراد القوات المسلحة المصرية في محافظة سيناء شمال شرقي البلاد أثناء مواجهات مع عناصر إرهابية، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان، تضامن المملكة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب وفكره الضلالي، مؤكدا أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويشكل ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي. وشدد على إدانة المملكة لجميع أشكال التطرف والإرهاب، الذي يستهدف الأبرياء، ويقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم الدينية والإنسانية جمعاء.

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