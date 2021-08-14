14 وفاة و1010 إصابات كورونا جديدة في الأردن

دوت الخليج :– أعلنت وزارة الصحة الجمعة، تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10187 وفاة، و781552 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 2.91 بالمئة لهذا اليوم.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11402 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 94 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 78 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 690 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 11 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 562 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 759963 حالة.

كما أشار إلى إجراء 34674 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 8758998 فحصاً.