موعد بداية الدراسة في الكويت 2021-2022 كم باقي على دوام المدارس العام الدراسي الجديد

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عمر شويل - جدة موعد بداية الدراسة في الكويت 2021-2022 ، هو أحد أهم الأمور التي يبحث عنها جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الوقت الحالي، حيث يرغب الجميع معرفة كم باقي على دوام المدارس في الكويت ٢٠٢١ ٢٠٢٢ وبداية العام الدراسي الجديد، فمن خلال ما نسعى إلى تقديمه سنتعرف معكم على موعد بداية الدراسة في الكويت وكم باقي على المدارس 2021. وذلك من خلال ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل وزارة التربية الكويتية منذ أيام قليلة.

موعد بداية الدراسة في الكويت 2021-2022

حرصت وزارة التربية الكويتية خلال الأيام القليلة الماضية للعمل على وضع خطة زمنية متكاملة فيما يخص الدراسة في الكويت للعام الدراسي الجديد 2021-2022 ، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة والحفاظ أيضاً على سلامة المعلمين والمعلمات وجميع من هم منتسبي وزارة التربية الكويتية.

ونسلط الضوء خلال السطور القليلة القادمة عن موعد بداية الدراسة في الكويت 2021-2022 ، وكم باقي على المدارس في الكويت العام الدراسي الجديد 2022. حيث أعلن معالي وزير التربية الكويتية الخطة الزمنية الموضوعة والتي تم دراستها بكل دقة والتي جاءت كالتالي. كم باقي على دوام المدارس في الكويت.

وتعمل وزارة التربية الكويتية بحرص شديد للحفاظ على جميع الطلاب والطالبات جراء تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 ، حيث أعلنت وزارة التربية الكويتية بالتعاون مع وزارة الصحة إتاحة تقديم تطعيمات كورونا، والتي تم تفعيل رابط خاص بها من خلال موقع وزارة الصحة الكويتية. وقد أرفقنا هذا الرابط خلال تقارير سابقة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في الكويت ٢٠٢١ ٢٠٢٢:

تبدأ الدراسة بمدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة بداية من يوم الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر 2021.

يبدأ دوام المدارس الخاص بالمرحلة الثانوية في الكويت، بداية من يوم الاثنين الموافق 16 من شهر سبتمبر 2021.

ثالثاً: أما فيما يتعلق بدوام المتعلمين في كافة المراحل التعليمية ورياض الأطفال المجموعة ب، من المقرر أن ينطلق يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2021.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم موعد بداية الدراسة في الكويت 2021-2022 ، وكم باقي على دوام المدارس في الكويت للعام الدراسي الجديد، هذا وسنعمل على تقديم المزيد فيما يخص المسيرة التعليمية بالكويت الشقيق من خلال تقارير متتالية.