 التشيك تقرر إجلاء دبلوماسييها من أفغانستان بسبب التدهور الأمني 

قررت جمهورية التشيك، إجلاء دبلوماسييها من العاصمة الأفغانية كابل، بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، تزامنا مع تقدم حركة طالبان عسكريا ضد الحكومة المركزية في كابل.

وقال وزير الخارجية التشيكي، ياكوب كولهانيك، في مؤتمر صحافي بالعاصمة براغ اليوم السبت، "الوضع في أفغانستان يتدهور، واضطررت لاتخاذ قرار بنقل دبلوماسيينا إلى مطار كابل الدولي بناء على نصيحة سفيرنا، ومعلومات حصلنا عليها من حلفائنا".

يأتي ذلك فيما أعلنت عدد من الدول الأوروبية إجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان، تزامنا مع الانتصارات العسكرية التي تحرزها حركة طالبان [المحظورة في روسيا] ضد الحكومة الأفغانية مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، أن إعادة تنظيم القوات الأمنية والدفاعية هي الأولوية القصوى له، مشيرا إلى أنه لن يترك إنجازات تحققت على مدى عشرين عاما تذهب سدى.

وأوضح غني، في كلمته متلفزة ألقاها صباح اليوم السبت، "في الوضع الحالي، إعادة تنظيم القوات الأمنية هي أولويتنا القصوى، والخطة قيد التنفيذ لمنع أعمال عنف".

وتابع غني قائلا "نوجه الشكر إلى قوات الأمن والدفاع الأفغانية لشجاعتهم ووقوفهم بحزم في الدفاع عن الوطن، وكذلك الشكر إلى الشعب الذي يساند القوات المقاتلة".

وأضاف الرئيس الأفغاني أن "الحرب المفروضة على الأفغان تجلب مزيدا من القتل للأبرياء والدمار للمرافق العامة، وعدم الاستقرار"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه بدأ مشاورات واسعة داخل الحكومة، ومع شيوخ وقادة سياسيين وممثلين شرائح مختلفة من الشعب الأفغاني وكذلك شركاء دوليين.