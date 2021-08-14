جدة - نرمين السيد - ووفقاً لما أوردته شبكة "روسيا اليوم"، قال مصدر مسؤول لقناة "1TV" الأفغانية، اليوم السبت، إن "هؤلاء الأسرى كانوا من عناصر "قوات الانتفاضة الشعبية، واستسلموا إلى طالبان فى ضواحى مدينة غزنى التى سقطت مؤخرًا فى قبضة المسلحين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفغانستان: طالبان تعدم 15 أسيرًا فى غزنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.