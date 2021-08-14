غدا.. الإمارات تبدأ تطبيق إجراءات السفر إلى أبوظبى من خارج الدولة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫فيروس كورونا المستجد فى إمارة أبوظبى - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أنه يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص (PCR) عند الوصول، وفحص إضافى فى اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحى، وبالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فيتوجب عليهم إجراء فحص (PCR) عند الوصول والحجر الصحى لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص (PCR) إضافى فى اليوم السادس.

وأشارت اللجنة إلى أن البرتوكول يطبق على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين فى إمارة أبوظبى، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم فى تطبيق الحصن، أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحى، بالإضافة إلى إجراء فحص لمسحة (PCR) إضافى فى اليوم السادس واليوم التاسع، أما بالنسبة لغير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص (PCR) عند الوصول والحجر الصحى لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر فى اليوم التاسع.