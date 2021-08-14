ريال مدريد يعلق على "انضمامه إلى الدوري الإنجليزي"

علق نادي ريال مدريد على ما تداولته الصحيفة الكتالونية "إلموندو ديبورتيفو"، حول رغبته بمغادرة الدوري الإسباني للانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل ساعات من خوضه مباراته الأولى ضمن افتتاح منافسات "الليغا".

وقال النادي الملكي في بيان إنه "في ضوء المعلومات التي نشرتها صحيفة إلموندو ديبورتيفو السبت، حيث قيل إن نادينا درس خيار مغادرة الدوري الإسباني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يرغب ريال مدريد في توضيح أن هذه المعلومات خاطئة تماما، بالإضافة إلى كونها سخيفة ومستحيلة".

وأضاف وصيف بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أن هذه المعلومة "مجرد ذريعة لتعطيل الحياة اليومية لنادينا مرة أخرى".

ويستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد على أرض منافسه ديبورتيفو ألافيس، في وقت لاحق من السبت.

وكانت "إلموندو ديبورتيفو" عنونت في صفحتها الرئيسية أن "ريال مدريد (درس) خيار الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز"، على خلفية فشل مشروع الدوري السوبر الأوروبي الذي كان النادي المدريدي أحد أكبر المروجين والداعمين له، إلى جانب العديد من ألأندية الأوروبية العملاقة.

كما وقفت إدارة ريال ضد الصفقة مع صندوق الاستثمار "سي في سي" لشراء نسبة 10 بالمئة من رأس مال الليغا، حسبما جاء في الصحيفة المحلية، التي أكدت في التحقيق الذي نشرته السبت أن "نية ريال مدريد كانت معرفة ما إذا كان من الممكن التخلي عن الدوري الإسباني للانضمام إلى دوري كبير آخر، حيث سئم المسؤولون في النادي الأبيض المشاكل والعصي التي يضعها خافيير تيباس (رئيس رابطة الدوري) باستمرار في عجلة القيادة، بحسب قولهم".

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أنه "من خلال هذا السيناريو، الدوري الذي يفضله فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) ورفاقه المقربون هو الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنهم جمعوا أيضا معلومات حول خيارات الانضمام إلى الدوري الإيطالي أو الألماني".