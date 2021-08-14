أخبار اليمن : اعتماد حافز شهري للمعلمين اليمنيين

اعتماد حافز شهري للمعلمين اليمنيينأعلن وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي صرف حافز شهري بمبلغ 30 ألف ريال للمعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس ابتداءً من سبتمبر المقبل.

ودعا وزير التربية والتعليم ، في اجتماع عقد اليوم بصنعاء ، إلى مضاعفة الجهود والتعامل مع التربية والتعليم كجبهة وطنية مهمة لإيجاد جيل متسلح بالعلم والمعرفة.

وقال "سنعمل على مواصلة صرف هذا الحافز الشهري وحينما تتحسن حالة الصندوق المالية سيتم رفع المبلغ إلى أكثر ولن نبخل عليهم ".. مشيراً إلى أن هذا المبلغ خاص بالمعلمين والعاملين في المدارس فقط وهو مجرد حافز وليس بديلاً عن الراتب.

وأهاب وزير التربية بمدراء مكاتب التربية بالمحافظات ارسال العقود الخاصة بالمعلمين المتطوعين المستمرين في التعليم مع ضرورة تحري صحة البيانات الخاصة بهم ليتم اعتماد صرف نفس الحافز الشهري لهم.

وأشاد بثبات وصمود كافة التربويين واستمرارهم في أداء مهامهم، متجاوزين الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وفي الاجتماع استعرض المدير العام التنفيذي لصندوق دعم المعلم ومؤسسة مطابع الكتاب المدرسي حسين عامر جبل، الجهود المبذولة لإنجاح عمل الصندوق في توفير الدعم للمعلم ومن ثم طباعة الكتاب المدرسي.

فيما استعرض وكيل قطاع التعليم بالوزارة عبدالله النعمي الجهود المبذولة لتحسين مستوى اداء المدارس الاهلية في ظل التزامها بالرسوم الدراسية المقرة في قرار الترخيص أو التجديد ومتابعة مكاتب التربية لذلك.* سبأ نت

