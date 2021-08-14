الاستعلام عن قرض بنك التسليف والادخار برقم الهوية والسجل ورابط الاستعلام

الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية هي أحد المهام الرئيسية التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من بنك التسليف والادخار السعودي وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك عبر شبكة الأنترنت، حيث يوفر بنك التسليف والادخار السعودي العديد من الخدمات المميزة للعملاء، الأمر الذي يسهل الكثير من الوقت والجهد للمستفيدين عند الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية، والخدمات الأخرى التي يقدمها الموقع الرسمي لبنك التسليف ويمكن لعملاء البنك التعرف على مقدار القرض والاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف برقم الهوية وأيضا معرفة جميع فروع بنك التسليف في المملكة العربية السعودية.

وقد تأسس هذا البنك خلال عام 1391هـ ، وكان يتركز نشاطه على التمويل الاجتماعي، وتوسعت الأنشطة بعد ذلك، وأصبح هناك الكثير من برامج التمويل المهنية، ويُمكنك الحصول على قرض سواء من أجل شراء عقار، سيارة، أو من أجل الزواج وتكوين أسرة، أو غير ذلك، من خلال القيام بإجراءات بسيطة للغاية، فقد وفر البنك الكثير من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها توفير الوقت والجهد على المواطنين.

كذلك يتيح البنك لكافة العملاء التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية من خلال رقم بنك التسليف المجاني عبر الرقم الموحد لبنك التنمية الاجتماعي، أو من خلال قنوات التواصل التي يوفرها البنك، سواء المحادثات الفورية، أو الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يقوم المواطنون السعوديين يومياُ بأجراء عملية البحث عن استعلامات بنك التسليف، وتشمل هذه الاستعلامات، استعلام عن قرض حيث يقدم بنك التسليف باسمه الجديد بنك التنمية السعودية ثلاث أنواع من القروض وهي، قرض الأسرة، قرض الزواج، وقرض الترميم، ويقدم البنك هذه القروض للمساعدة في ارتقاء حياة المواطن السعودي، ومساندته في تحمل أعباء المعيشة، ويبلغ قيمة القرض الاجتماعي المقدم من قبل البنك حوالي 60000 ريال سعودي، وتقدم القرود الاجتماعية بفائدة صفرية، حيث يرد المبلغ علي أقساط بنفس قيمته.

أتاحت وزارة المالية خدمة استعلام أعفاء بنك التسليف برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني وذلك لمستحقي الضمان الاجتماعي وكذلك المتوفين للحصول على طلب إعفاء من دفع الأقساط المتبقية من قرض بنك التسليف وذلك يتطلب استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب أعفاء بنك التسليف وتعبئة بيانات نموذج أعفاء بنك التسليف.

وتسعى دائماً الحكومة السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين إلى توفير العديد من الخدمات التي يحتجاها المواطن البسيط بشكل ملح ، من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين السعوديين ، لذلك تحت إشراف وزارة المالية السعودية يقوم بنك التسليف والادخار السعودي بمساندة مادية كبيرة للشباب السعودي ، و تتمثل هذه المساندة المادية في حزمة من القروض الاجتماعية التي يحتاجها المواطن لحل العديد من المشكلات العويصة على مدار حياته.

وبنك التسليف والادخار أو بنك التنمية الاجتماعية السعودي هو من اهم البنوك الحكومية في المملكة العربية السعودية لأنة يهدف تسهيل الحصول على القروض للمواطنين وخصوصا محدودي الدخل لعمل مشاريع خاصه بهم تساعدهم على الحياه الكريمة ورفع مستواهم المعيشي وزيادة الدخل الخاص بهم لذالك يعتبر استعلام عن قرض بنك التسليف من اهم ما يشغل بال المستفيدين .

الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية ورقم السجل

وأتاح بنك التسليف والادخار السعودي مؤخرا عدد من الخدمات الجديدة التي يوفرها للعملاء لتسهيل أجراءات الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية، واصبح من السهل أيضا معرفة شروط بنك التسليف والادخار، ومن الممكن أيضا الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف من خلال الصراف الآلي كما يمكن تسديد قيمة القسط الشهري لبنك التسليف عن طريق الصراف الآلي وهذه الخدمات منتشرة في جميع البنوك السعودية، وسوف نرصد في السطور التالية الطريقة الصحيحة للاستعلام عن أقساط بنك التسليف والادخار السعودي.

خدمة استعلام عن قروض بنك التسليف توفر للمستفيد من القرض معلومات كبيرة من ضمنها :

الاسم : اسم المستفيد الرباعي من قرض بنك التسليف.

رقم الهوية : رقم الهوية الوطنية للمستفيد المسجلة في قرض بنك التسليف.

تاريخ الميلاد : تاريخ ميلاد المستفيد المدون في بطاقة الهوية الوطنية المُسجل في قرض بنك التسليف.

تاريخ انتهاء الهوية : تاريخ صلاحية الهوية الوطنية “بطاقة ألأحوال” تجد التاريخ مدون في بطاقة الأحوال.

الدخول السابق : يظهر لك آخر تسجيل دخول لك لبوابة حسابي بنك التنمية الاجتماعية.

رقم الطلب : لكل مستفيد من قرض بنك التسليف رقم طلب خاص به فقط.

نوع القرض : يظهر لك نوع القرض المُستفاد منه ( قرض زواج ، قرض أسرة ، قرض ترميم أو غيره ).

تاريخ الطلب : هو التاريخ الذي قمت بتقديم طلب قرض من بنك التسليف فيه.

الفرع : فرع بنك التسليف الذي تم تقديم طلبك ومستنداتك له.

نتيجة الأجراء : هي النتيجة النهائية للقرض هل تم صرفه أو تم رفضه.

تاريخ الأجراء : يظهر لك أيام العمل على طلب قرضك وكم يوم استغرق حتى يتم تنفيذ الطلب.

القروض التي كفلتها : إذا قُمت بكفالة أي شخص آخر مستفيد من بنك التنمية الاجتماعية فسوف يتم تسجيل القرض في المربع الذي بالأسفل.

مبلغ القرض : قيمة القرض الذي تم طلبه من بنك التسليف.

مجموع المبالغ المدفوعة : مجموع المبالغ “الأقساط التي تم دفعها” التي تم تسديدها لبنك التسليف.

قيمة القسط : قيمة القسط الشهري الذي تدفعه لبنك التسليف جراء استفادتك من قرض بنك التسليف.

عدد الأقساط : عدد الأقساط التي يجب عليك تسديدها لتنهي القرض.

قيمة الأقساط المتبقية : قيمة الأقساط “أجمالي الأقساط” التي تبقت عليك لبنك التسليف.

قيمة الأقساط المتأخرة : قيمة الأقساط المتأخرة عليك والتي يطالبك بها بنك التسليف.

تقفي الأثر لملف التقديم : مشاهدة ومعرفة أين وصل ملف التقديم الخاص بك الذي تم إرساله عن طريق البريد السعودي.

كشف حساب بنك التسليف : يظهر لك جميع تفاصيل القرض وكذلك يوفر لك نموذج للطباعة.

نتائج الإجراءات بنك التسليف : نتائج الإجراءات الخاصة بقرضك هل تمت الموافقة عليه أم رُفض تستطيع معرفة

تفاصيل الإجراءات.طباعة استمارة موعد البريد : استمارة موعد البريد هي الاستمارة التي موجود بها طلبات القرض لتستطيع إرسال ملفك لبنك التسليف.

بيانات القرض : يوجد بها بيانات عقد الزواج ، بيانات الكفيل وغيرها.

البيانات الشخصية : معلومات خاصة بشخصك.

شروط بنك التسليف

حدد بنك التنمية الاجتماعية الفئة التي یحق لها التقديم للاستفادة من قروض بنك التسليف وجاءت الشروط كالتالي :

عُمر المتقدم لا یقل عن 25 عام ولا یزید عن 55 عام. أن یكون مقدم الطلب سعودي الجنسية. أن یطرح مشروع التمويل الخاص به. أن لا یقل دخل مقدم الطلب عن 2000 ريال سعودي. أن یكون مقدم الطلب متفرغ للعمل المشروع. أن یكون المشروع الذي يقدمه مشروع جدید. أن لا تزد تكلفة المشروع عن ثمانية ملایین ريال. تعبئة جمیع البيانات المطلوبة الاستمارات وإعمال عملية.

ادخل على موقع البنك وانتقل لصفحة التقديم.

سجل رقم الهوية وتاريخ الميلاد في الموقع.

يتم التحقق من صحة الهوية وتاريخ الميلاد للمتقدم عن طريق بيانات المواطن الموجودة في مركز المعلومات الوطني.

في حال المطابقة يتم جلب معلومات المواطن من الجهات الحكومية المعنية.

يستكمل المواطن البيانات المطلوبة للتقديم على طلب القرض.

يحدد النظام موعداً للمواطن لإرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد.

يتم معالجة الطلب داخلياً في البنك، وتحويل مبلغ القرض لحساب المواطن البنكي.

يتم تحصيل الأقساط عبر نظام سداد، أو بالحسم المباشر من راتب الموظف الحكومي عبر جهة عمله.

خطوات التقديم علي قرض بنك التسليفاستعلام أقساط بنك التسليف والادخار السعودي

يقوم البنك على أساس التسليف والادخار بدون فوائد مطلقاً، بدء البنك عمله فعلياً عام 1391 هجرياً وملوك المملكة دائما يقومون بالعمل على تطوير البنك والاهتمام به مراعاة لمصالح المواطنين، فتصدر الأوامر الملكية بزيادة رأس مال البنك حرصاً منهم على أستمراره في تقديم الخدمات، ومن اجل معرفة بقية الأقساط في بنك التسليف، سوف يحولك الموقع الإلكتروني لبنك السعودي للتسليف والادخار إلي صفحة دفع الأقساط المتبقية عن طريق رقم الهوية فقط، بعدها سوف يقوم موقع بنك التسليف والادخار السعودي، للبحث عن معرفة الأقساط المسددة في بنك التسليف والمتأخرة.

الدخول إلى الموقع الرسمي لــ بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف.

في حالة دخولك لأول مرة عليك القيام بإنشاء كلمة مرور جديدة ثم قم بالضغط على اضغط هنا لتفتح لك صفحة جديدة ويطلب منك البيانات الأتية : اسم المستخدم : تدخل رقم هويتك. أدخل رقم الهوية : تدخل رقم هويتك. أدخل نوع القرض الخاص بك : تختار نوع قرضك من القائمة. أدخل الفرع المتقدم عليه: تختار الفرع اللي كان طلب قرضك عليه. أدخل الرقم المعروض : ادخل رقم اللي في الصورة.

سوف تظهر الصفحة الرئيسية ويمكنك التعرف منها على بيانات القرض الكاملة وعدد الأقساط المدفوعة وعدد الأقساط المطلوبة.

وفى النهاية يمكنك طباعة الكشف الخاص بالمبالغ المتبقية، وسوف تجد في هذا الكشف جميع البيانات المتعلقة بالأقساط المتبقية والمسددة والمتأخرة عليك.

ملحوظة: يمكنك الدخول مباشرة إلى رابط الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف دون الحاجة إلى تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال رقم حسابك الخاص بدفع الأقساط.

يذكر أن الحكومة السعودية تعمل على تطوير كافة مرافق القطاع الحكومي والخدمة في كافة أرجاء المملكة وخلق برامج ومنصات إلكترونية للعمل على التخفيف والتسهيل للمواطنين والمغتربين عناء التنقل وإنجاز الأوراق الخاصة بهم، وهذا يضع المملكة في مصاف الدول التي تسعي بشكل مستمر إلى التقدم ورفعة اسمها بين مصاف الدول المتقدمة في العالم.