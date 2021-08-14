openemis رابط نتائج توجيهي الأردن tawjihi.jo كشف أسماء الأوائل وموعد الإعلان

رابط نتائج توجيهي الأردن 2021 والتي قام السيد وزير التربية والتعليم بتحديد الموعد المقرر لإعلان نتائج الطلاب للعام الدراسي 2020-2021، حيث قام موقع وزارة التربية والتعليم على فيس بوك بنشر آخر أخبار التصحيح والإعلان عن النتائج، ويتم استخراج أرقام الطلاب وسماء الأوائل في المؤتمر الصحفي الكبير بحضور السيد وزير التربية والتعليم على القناة الرسمية الأردنية لبيان أسماء الأوائل ونسب النجاح، على أن يتم الإعلان عن النتائج قبل الإعلان عن أسماء الأوائل بالمؤتمر الصحفي.

دخول موقع وزارة التربية والتعليم الأردني

ويتابع الطلاب الدخول بشكل يومي على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج التوجيهي لنتائج الثانوية أو التوجيهي الأردني ومتابعة موقع الوزارة عبر المنصة الرسمية لأخبار النتائج على الفيس بوك، والذي أعلن عن الموعد المقرر لإعلان النتائج الرسمي، وتهيب الوزارة بالطلاب واولياء الأمور بالانسياق خلف المواقع التي تقوم بالترويج لاستخراج نتائج الطلاب برقم الجلوس، وتقوم بمتابعة تلك المواقع وتحذر من عدم دقة نتائجها.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الأردنية 2021

بالساعة قام السيد وزير التربية والتعليم بالإعلان عن الموعد المقرر لإعلان نتائج الطلاب، حيث قام موقع وزارة التربية والتعليم بتحديد يوم الاثنين 15 أغسطس آب 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الأردن موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نسب النجاح في هذا العام، حيث يعلن السيد وزير التربية والتعليم على الهواء مباشرة أسماء الأوائل وكيفية الانتهاء بنجاح من الإعلان عن النتائج بالرغم من ظهور العديد من الصعوبات، على أن يتم إتاحة موقع استخراج نتائج الطلاب وتفعيلة قبل أن يتم الإعلان عن أسماء الأوائل.

رابط نتائج توجيهي الأردن tawjihi.jo

لم يتم تفعيل رابط استخراج النتائج، على أن يتم تفعيلة في 15 أغسطس آب 2021 بالخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على رابط نتائج توجيهي 2021 بالأردن. يبدا الطالب باختيار ايقونة “نتائج الثانوية”. يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. يقوم الطالب بكتابة الاسم الرباعي كاملا. يتم مليء كافة الحقول المطلوبة. يبدا البحث.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تعلن بعد نتائج التوجيهي موعد تقديم القبول الموحد للجامعات الأردنية للعام الدراسي المقبل 2021-2022.