بعد زلزال بقوة 7.2 درجة.. هايتى تحذر من تسونامى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، شعر السكان فى جميع أنحاء هايتى بالزلزال الذى سجل أضرارًا مادية فى مدينتى جيريمى وديه كاى، وذلك وفقًا للمشاهد التى رصدها مواطنون فى جنوب غرب الجزيرة. كما أصدر المركز الأمريكى للجيوفيزياء تحذيرًا من موجات تسونامى جراء الزلزال.

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