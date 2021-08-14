السفير المصرى يلتقى وزيرة التكامل الإفريقى والبوركينيين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولى، سفير مصر فى واجادوجو، بـ كلاريس مريدول أوبا، الوزيرة المنتدبة للتكامل الإفريقى والبوركينيين فى الخارج، حيث تناول اللقاء التطور الملموس فى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتبادل دعم الترشيحات فى المنظمات الدولية والإقليمية.





وتناول اللقاء توفير التدريب اللازم للكوادر البوركينية المختلفة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وما تقوم به من دور نشط فى هذا الإطار. وناقش السفير المصرى أطر التعاون الفنى المُثمر فى المجالين الصحى والزراعى، إلى جانب المنح الدراسية المُقدمة من الجانب المصرى. كما تطرق السفير الخولى إلى أهمية التناول المشترك لموضوعات الهجرة غير الشرعية وآثارها، والتى تحتل مرتبة هامة لدى الجانب البوركينى. فيما عبرت الوزيرة البوركينية عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون مع مصر فى العديد من المجالات، بما فى ذلك مكافحة الفكر المتطرف.

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