عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل أن ينتهى الضباب قريبًا

وحسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية فى لبنان، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عون بوفد من الشباب اللبنانى فى قصر بعبدا، حيث عرض معهم آخر التطورات فى البلاد، مطمئنًا إلى أن "مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك".
وأعرب الرئيس اللبنانى عن أمله فى أن "يخرج الدخان الأبيض (الضباب) قريبًا، فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة، لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضى تطلعات اللبنانيين".
وأضاف: "ليست المرة الأولى التى يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى، لكننى مصمم، وهذا قرارى الراسخ، على تحمل مسؤولياتى الكاملة فى مواجهتها، مهما بلغ حجم العراقيل ومهما تلطى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه".
وتابع عون: "لقد كان واضحا، منذ تسلم مهامى الدستورية، أن أى موقف أو قرار إصلاحى اتخذناه، جوبه بعراقيل جمة، لم يكن هدفها إلا وضع العصى فى الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع، محليًا ودوليًا".
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