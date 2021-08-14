جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، اليوم السبت، إن الحكومة بدأت مشاورات مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل سياسى سريع يضمن السلام والاستقرار فى أفغانستان، داعيًا فى الوقت ذاته إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة.





وفى خطاب إلى الأمة الأفغانية، اليوم، أشار غنى إلى أن المشاورات تتقدم بسرعة داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد "حل سياسى يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغانى". ووفقًا لـ"فرانس برس"، شدد رئيس أفغانستان على أن "إعادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية هى أولويتنا الأولى"، وذلك فى ظل استمرار سيطرة حركة طالبان المتشددة على معظم المدن الأفغانية، واقترابهم من العاصمة كابول بعد السيطرة على مدينة "بل علم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأفغانى فى خطاب للأمة: بدأنا مشاورات لوقف الحرب بسرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.