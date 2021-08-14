الجيش الاردني : لم يتم تحديد هوية الجندي الشهيد في القدس حتى الآن

دوت الخليج - : - نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة تحديد هوية الشهيد الأردني الذي عثر على رفاته يوم أمس في منطقة تل الذخيرة بالقدس.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة أوفدت أمس الخميس وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لجنة مختصة لتحديد هوية الشهيد من خلال الفحص الجيني DNA، وجلب المقتنيات العسكرية التي عثر عليها مع رفات الشهيد خلال الحفريات في منطقة تل الذخيرة التي جرى على ترابها معارك الجيش العربي في الدفاع عن القدس خلال تلك الفترة.

وبين المصدر، أن القوات المسلحة ستعلن عن أية إجراءات ونتائج تتخذ بهذا الخصوص، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي هي المصدر الوحيد لأي معلومات وأخبار بهذا الشأن، داعياً كافة وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي.

وكان أعلن الخميس عن العثور على رفات جندي اردني استشهد في تل الذخيرة في القدس خلال عدوان حزيران 1967 .