بعد تقاعدها.. كم يبلغ راتب المستشارة الألمانية ميركل؟

وأعلن اتحاد دافعى الضرائب الألمانى، أمس الجمعة، أن مستحقات المعاش الخاصة بالمستشارة ميركل تأتى من عضويتها طويلة الأمد فى البرلمان الألمانى، ومن عملها وزيرة، ثم مستشارة اتحادية.
وأوضح الاتحاد أنه بعد عضوية البرلمان الألمانى، ستحصل ميركل على هذه الاستحقاقات وفقاً لقانون مستحقات نواب البرلمان، ومستحقات أعضاء الحكومة الاتحادية وفق قانون الوزراء الاتحادى.
ووفق المادة 20 من قانون أعضاء البرلمان، يحق لميركل على سبيل المثال الحصول على الحد الأقصى من بدلات الأعضاء لمدة 31 عامًا تقريبًا، ويصل هذا الحد الأقصى فى حالتها إلى 65% من راتبها عن عضويتها فى البرلمان.
كما يحق لميركل الحصول على مكتب لمزاولة نشاطها بعد التقاعد، مثلها فى ذلك مثل جميع من تولوا منصب المستشار الألمانى سابقًا، إضافة إلى أنها ستتمتع بخدمات مدير أو مديرة مكتب، ومساعدين اثنين، وطاقم كتابة مراسلات وسائق، تدفع الدولة أجورهم.
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