روسيا: العثور على عدد من الجثث إثر تحطم مروحية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الروسية أنها اكتشفت الجثث على عمق حوالى 110 مترات، باستخدام تكنولوجيا خاصة، إلا أنها لم تحدد عدد الجثث التى تم العثور عليها.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أول أمس الخميس، عن فقدان 8 أشخاص إثر سقوط مروحية تقل 13 راكباً، وطاقما من ثلاثة أفراد فى بحيرة بمحمية كرونوتسكى الطبيعية خلال رحلة سياحية لمشاهدة معالم الطبيعة، حيث أفادت التقارير بأن الضباب كان كثيفًا فوق مياه البحيرة وقت وقوع الحادث.