مصرع 40 شخصًا جراء الفيضانات شمال تركيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت إدارة الطوارئ التركية "أفاد"، إن الفيضانات أودت بحياة 34 مواطنًا فى محافظة كاستامونو و6 مواطنين فى سينوب، لافتة إلى أن هناك 9 أشخاص مازالوا يتلقون العلاج فى عدة مستشفيات.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، تسببت السيول فى تدمير بنايات سكنية وطرق وعدة جسور هامة فى كاستامونو وبارتين، وتسببت فى عزل مئات الأشخاص فى عدة بلدات. فيما واصلت فرق الإغاثة عملها فى المناطق المتضررة، صباح اليوم السبت.

وبحسب الوكالة، لا توجد بيانات رسمية حول عدد المفقودين، بينما أشارت مصادر من "أفاد"، إلى تلقى معلومات تفيد بوجود أكثر من ألف شخص مفقود.

كما أجلت فرق الإنقاذ أكثر من 1.700 شخص برًا وعلى متن مروحيات، جرى نقلهم إلى مساكن للطلبة فى المنطقة بشكل مؤقت، ونشرت أجهزة الطوارئ التركية فريقًا مؤلفًا من 2.500 شخص للقيام بعمليات البحث والإغاثة، مع الاستعانة بـ313 مركبة و9 مروحيات و30 قاربًا.