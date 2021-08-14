جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الأفغانى، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن مقاتلى الحركة لم يواجهوا مقاومة تذكر.
وبحسب الوكالة، تأتى سيطرة طالبان على المدينة التى يمكن شن هجوم منها على العاصمة كابول، بعد يوم واحد من سقوط ثانى وثالث أكبر مدن أفغانستان فى أيدى مقاتلى الحركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان تسيطر على مدينة «بل علم» القريبة من كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.