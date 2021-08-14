طالبان تسيطر على مدينة «بل علم» القريبة من كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الأفغانى، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن مقاتلى الحركة لم يواجهوا مقاومة تذكر.

وبحسب الوكالة، تأتى سيطرة طالبان على المدينة التى يمكن شن هجوم منها على العاصمة كابول، بعد يوم واحد من سقوط ثانى وثالث أكبر مدن أفغانستان فى أيدى مقاتلى الحركة.