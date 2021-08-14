مصر تتلقى دفعة ثالثة من لقاحات مبادرة "كوفاكس"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الليلة الماضية، وصول دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، ضمن مبادرة "كوفاكس".

وكتبت الصحة المصرية على "تويتر" إن القاهرة استقبلت أكثر من مليون و766 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين المصريين.

وهذه الدفعة هي الثالثة من نوعها، وبها يرتفع إجمالي عدد جرعات أسترا زينيكا التي تلقتها مصر عبر مباردة كوفاكس إلى حوالى 4.3 مليون جرعة، وفق "رويترز".

وتلقت مصر أيضا شحنات من لقاحات سبوتنيك وسينوفارم وسينوفاك وجونسون اند جونسون.

وبدأت في الآونة الأخيرة في إنتاج لقاحات سينوفاك محليا.

وقالت الحكومة في يونيو إنها تهدف لتطعيم 40 في المئة من السكان، البالغ عددهم 100 مليون نسمة، بحلول نهاية العام الحالي.