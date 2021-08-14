في خضم أزمات لبنان.. "المؤونة" تبعث من جديد

لا قاع للأزمات الطاحنة التي تعصف بلبنان، فكل يوم يمر يجلب معه أزمة جديدة تعمق من عذابات اللبنانيين، الذين باتوا يواجهون معاناة حقيقية في الحصول على أبسط المقومات.

ودفع هذا الواقع المرير ببروز ظاهرة "المؤونة" التي غابات لسنوات عن المجتمع اللبناني، وتقوم على تخزين المواد الأساسية وتجفيفها لكي تصمد فترة طويلة من الوقت ولا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، المشكلة التي استفحلت أخيرا في لبنان مع تزايد عدد ساعات القطع.

وتعمل لبنانيات في مناطق شتى بلبنان على تتجفيف اللحوم" القاورما" وصولاً الى تجفيف الخضار والفاكهة، إلى جانب سلق القمح وتجفيفه لتحويله إلى "مسامير الركب" (البرغل).

وتشهد القرى اللبنانية نشاطاً غير مسبوق لإعداد المونة المنزلية التي لا تحتاج الى الثلاجات المبردة وتدوم لمدة أطول.

وجالت مراسلة "دوت الخليج" على عدد من القرى اللبنانية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة.

"منذ سنوات طويلة لم نقم بتجهيز المؤونة في المنزل"، بهذه الجملة تختصر فيوليت، من بلدة بشري شمالي لبنان، التجربة الجديدة التي تخوضها وصديقاتها.

السبب في الانهيار الاقتصادي

وأضافت: "اعتدنا شراء المواد التموينية الجاهزة من المتاجر، إلا أن الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، أديا إلى انخفاض القدرة الشرائية، فباتت الأسعار نار ".

وأمام هذا الواقع، صارت فيوليت تعد عصير "رُب البندورة" (معجون الطماطم) وربُ الرمان ، كما بدأت بإعداد الجبن في المنزل لأنه "أنظف وأرخص".

وتؤكد "أم ابراهيم" في البقاع اللبناني أنها انتقلت إلى مراحل جديدة من الإنتاج، من طحن " الكشك" البلدي إلى إعداد الجبن المنزلي الذي وصل سعر منافسه الصناعي إلى 50 ألف ليرة لبنانية ( وهو مبلغ كبير لذوي الدخل المحدود بلبنان)، ومربيات المشمش والتين والسفرجل .

وعلى تلال جبل الشيخ تنتقل نديمة من جهة إلى أخرى بين " حلة" حليب الماعز لإعداد اللبنة وبين "حلة " (وعاء نحاسي كبير للطهي ) عصير التوت.

وتقول إن لا وقت لديها للكلام فهناك أوراق العنب التي يجب تصفف قبل حلول المساء، وفي مكان آخر يحتاج اللبن والجبن لحركة سريعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الثلاجات.

وتكتفي نديمة بالقول" عدنا الى المونة والطلب على المؤونة في ازدياد"

وتقول ماجدة غانم من أهالي بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان صاحبة صفحة "مونتنا" إن الإقبال هذا العام سيكون أكبر وفق توقعاتنا على الرغم من ارتفاع الأسعار، مشيرة الى أن الحاجة للمؤونة أكبر في الوقت الحاضر، خصوصا البرغل والحبوب والعدس.

وتجهز ماجدة البرغل من سنة إلى أخرى وتستخدم " الجاروشة" لتبقى نكهة البرغل على ما هي.

وتضيف: "حالياً المواسم سريعة ومتلاحقة ولا وقت للهو نعد عصير التفاح والتوت.

وتقول ناهدة إن الإقبال على الملوخية المجففة جعلنا نعمل بأوقات مضاعفة، فالطلب كبير على المونة المجففة بسبب انقطاع الكهرباء في لبنان، وخوفاً من غلاء الأسعار.

تفسير الظاهرة

وبنظر علم الإجتماع تعتبر العودة الى التقاليد القديمة مؤشر إلى سلوك جديد للكائن الإقتصادي.

وتؤكد الخبيرة في علم الإجتماع ريما حميدان لموقع "سكاي نيوزعربية": "لا يمكن التغاضي عن أثر الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي خلقت صدمة للمواطن اللبناني الذي خسر ودائعه وفقد مدخراته، وتلاشت قوته الشرائية".

وأضافت أن "هذا الأمر أدى إلى خلق شعور بالخوف من المستقبل وعدم الأمان، ودفع الناس إلى محاولة توفير أكبر قدر ممكن من الأموال، لذلك انتقلت العائلات إلى إعداد حاجاتها الغذائية بنفسها لتوفير النقود".