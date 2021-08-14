دخل سنوي كبير.. أسعار الفائدة على الادخار في مصرف الراجحي في السعودية

يبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن وعاء ادخاري مربح وفي نفس الوقت يكون مضمون وآمن، حيث يشعر كل من يتخذ قرار التعامل معه بأن أمواله في أمان وأن احتمالية خسارتها معدومة، ومن بين أبرز البنوك التي تحاول تقديم هذا الوعاء للمواطنين هو مصرف الراجحي السعودي، ويعد هذا المصرف واحدًا من أكبر مصارف السعودية لإمتلاكه حصة سوقية تبلغ 50 مليار دولار، وكنا نشرنا قبل ذلك مقالة عن طريقة زيادة عدد مشتركين قنانك على يوتيوب.

يبلغ سعر العائد المتوقع على الإدخار في برنامج الحماية والإدخار لدى مصرف الراجحي 5% سنويًا.

مزايا الادخار في مصرف الراجحي في السعودية

إجازة تامة من الهيئة الشرعية.

إمكانية رفع مبلغ الادخار أو الخصم منه في أوقات محددة.

يساعد البرنامج على توفير المخصص المالي لزواج الأبناء أو للتقاعد أو لشراء سيارة.

يجب العلم بأنه لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج يجب أن تكون مدة الادخار 10 سنوات فأكثر.

أسعار الفائدة على الادخار في مصرف الراجحي في السعوديةمعلومة مهمة عن برنامج الادخار في بنك الراجحيطريقة حساب العائد المتوقع من مصرف الراجحي

إذا قمت عزيزي القارئ بإيداع مبلغ 300 ريال في برنامج الحماية والإدخار سيكون التصرف كما يلي:

300 ريال مضروبة في 180 شهر أو 15 سنة هما مدة بقاء الأموال في المصرف.

يكون مبلغ ادخارك بعد مرور الـ 15 سنة هو 54000 الف ريال.

يتم احتساب العائد على كل سنة وفقا لنظام البنك وبعد ذلك تتسلم أصل ادخارك ومعه الفائدة.

في حالة الوفاة يقوم البنك بصرف مبلغ الحماية للورثة وهو في هذا المثال 50000 الف ريال مع صرف الربح لاحقًا أيضا للورثة.

يمكنك عزيزي القارئ تسجيل اسم أحد الأقارب أو الأصدقاء لجعله المستفيد من صرف مبلغ الحماية في حالة الوفاة.

يزيد مبلغ الحماية ويزيد العائد السنوي كلما زاد نسبة الاشتراك الشهري في البرنامج.

البرنامج متاح لكل المتواجدين على أرض السعودية من مواطنين و أجانب ومقيمين تطبق الشروط والأحكام.

يمكنك الاتصال على الرقم التالي الموحد من أي مكان داخل السعودية للاستعلام عن تفاصيل برنامج الحماية والإدخار بدقة:

ملحوظات:

9200033344

ويمكن الاتصال من أي مكان في العالم بعد إضافة كود +966.