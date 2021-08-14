تردد قنوات الدوري السعودي SSC الرياضية المجانية 2021 سعر باقات شاهد وجهاز GOBX

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ننشر تردد قنوات الدوري السعودي SSC الرياضية الناقلة بشكل حصري مباريات اليوم في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021 – 2022م، وذلك بعد الإعلان من جانب رابط الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي عن منح شركة الرياضة السعودية الحق الحصري في نقل كافة الأحداث الرياضية بالمملكة العربية السعودية سواء الدوريات المحلية أو مباريات البطولات العالمية.
حيث يتم بث المحتوى الرياضي لمجموعة قنوات SSC الرياضية بتقنية HD عالية الدقة والجودة للاستمتاع بما تقدمه القنوات من محتوى رياضي وبرامجي واستوديوهات تحليلية مميزة بعناصر من ألمع المحللين الفنيين وغيرهم، ومن يرغب في الحصول على تردد قنوات SSC المجانية بتقنية SD العادية، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:
|تردد قنوات SSC عربسات بدر 6
|تردد قنوات SSC نايل سات
|التردد: 11747 / 12418
|التردد: 12523
|الاستقطاب: أفقي
|الاستقطاب: عمودي
|معدل الترميز: 27500
|معدل الترميز: 27500
|معامل تصحيح الخطأ: 3/2
|معامل تصحيح الخطأ: 4/3
أكدت شركة الرياضة السعودية على إطلاق عدداً من قنوات SSC المجانية المفتوحة على القمر الصناعي بدر 6 مدار 26 شرق، وعبر القمر الصناعي نايلسات من أجل متابعة مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وغيره من المباريات الأخرى المنقولة عبر القنوات المفتوحة بتقنية SD ذات الصورة العادية.
حيث يمكن الحصول على قنوات اس اس سي الرياضية السعودية بشكل مجاني من خلال إدخال تردد قنوات SSC السعودية المرفق بالجدول عالية، وذلك من خلال اتباع طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية على القمر الصناعي عربسات ونايل سات الموضحة عبر موقع ثقفني، وقد تم إطلاق قنوات SSC الرياضية خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2021م.
أما عن طريقة الحصول على قنوات SSC HD ذات التقنية عالية الجودة، فيتم ذلك من خلال الاشتراك في باقات شاهد VIP على الموقع الإلكتروني الخاص بها رقمياً وعلى جهاز GOBX الفضائي، حيث يمكن من خلال الاشتراك في الباقات المدفوعة الاستمتاع بما تقدمه 7 قنوات رياضية تابعة لمجموعة قنوات SSC سبورت.سعر باقات SSC الرياضية
تتوفر كافة القنوات بالتقنية HD فائقة الدقة والجودة، وذلك في حال تم الاشتراك في باقات الدوري السعودي عبر منصة شاهد الإلكترونية وعلى جهاز جي بوكس الفضائي، فمن يرغب في التعرف على سعر باقات SSC الرياضية، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:
|الباقة
|السعر
|باقة الرياضة شاهد VIP Sports on Shahid بتقنية HD
|57.99 ريال سعودي
|باقة الرياضة شاهد + جهاز GOBX بتقنية HD
|74.99 ريال سعودي
فمن يرغب في متابعة مباريات اليوم في الدري السعودي للمحترفين أو التعرف على مشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، فيمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قنوات الدوري السعودي SSC الرياضية المرفق بالجدول، كما يمكنكم الحصول على رابط موقع مكاني تذاكر لحجز وشراء حضور المباراة القادمة عبر موقع ثقفني.
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ننشر تردد قنوات الدوري السعودي SSC الرياضية الناقلة بشكل حصري مباريات اليوم في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021 – 2022م، وذلك بعد الإعلان من جانب رابط الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي عن منح شركة الرياضة السعودية الحق الحصري في نقل كافة الأحداث الرياضية بالمملكة العربية السعودية سواء الدوريات المحلية أو مباريات البطولات العالمية.
حيث يتم بث المحتوى الرياضي لمجموعة قنوات SSC الرياضية بتقنية HD عالية الدقة والجودة للاستمتاع بما تقدمه القنوات من محتوى رياضي وبرامجي واستوديوهات تحليلية مميزة بعناصر من ألمع المحللين الفنيين وغيرهم، ومن يرغب في الحصول على تردد قنوات SSC المجانية بتقنية SD العادية، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:
|تردد قنوات SSC عربسات بدر 6
|تردد قنوات SSC نايل سات
|التردد: 11747 / 12418
|التردد: 12523
|الاستقطاب: أفقي
|الاستقطاب: عمودي
|معدل الترميز: 27500
|معدل الترميز: 27500
|معامل تصحيح الخطأ: 3/2
|معامل تصحيح الخطأ: 4/3
أكدت شركة الرياضة السعودية على إطلاق عدداً من قنوات SSC المجانية المفتوحة على القمر الصناعي بدر 6 مدار 26 شرق، وعبر القمر الصناعي نايلسات من أجل متابعة مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وغيره من المباريات الأخرى المنقولة عبر القنوات المفتوحة بتقنية SD ذات الصورة العادية.
حيث يمكن الحصول على قنوات اس اس سي الرياضية السعودية بشكل مجاني من خلال إدخال تردد قنوات SSC السعودية المرفق بالجدول عالية، وذلك من خلال اتباع طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية على القمر الصناعي عربسات ونايل سات الموضحة عبر موقع ثقفني، وقد تم إطلاق قنوات SSC الرياضية خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2021م.
أما عن طريقة الحصول على قنوات SSC HD ذات التقنية عالية الجودة، فيتم ذلك من خلال الاشتراك في باقات شاهد VIP على الموقع الإلكتروني الخاص بها رقمياً وعلى جهاز GOBX الفضائي، حيث يمكن من خلال الاشتراك في الباقات المدفوعة الاستمتاع بما تقدمه 7 قنوات رياضية تابعة لمجموعة قنوات SSC سبورت.سعر باقات SSC الرياضية
تتوفر كافة القنوات بالتقنية HD فائقة الدقة والجودة، وذلك في حال تم الاشتراك في باقات الدوري السعودي عبر منصة شاهد الإلكترونية وعلى جهاز جي بوكس الفضائي، فمن يرغب في التعرف على سعر باقات SSC الرياضية، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:
|الباقة
|السعر
|باقة الرياضة شاهد VIP Sports on Shahid بتقنية HD
|57.99 ريال سعودي
|باقة الرياضة شاهد + جهاز GOBX بتقنية HD
|74.99 ريال سعودي
فمن يرغب في متابعة مباريات اليوم في الدري السعودي للمحترفين أو التعرف على مشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، فيمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قنوات الدوري السعودي SSC الرياضية المرفق بالجدول، كما يمكنكم الحصول على رابط موقع مكاني تذاكر لحجز وشراء حضور المباراة القادمة عبر موقع ثقفني.
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