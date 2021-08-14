نتائج التوجيهي 2021 الأردن tawjihi.jo حسب رقم الجلوس والاسم وزارة التربية عمون

نتائج التوجيهي 2021 الأردن tawjihi.jo ، أكدت الدكتورة نجوى قبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية إعلان نتائج التوجيهي 2021 قبل انعقاد المؤتمر برئاسة وزير التربية والتعليم في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الإثنين، كما أوضحت أن وزارة التربية والتعليم تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق، ونحن سنوفر لكم رابط الحصول على نتائج التوجيهي 2021 الأردن حسب رقم الجلوس والاسم.

نتائج التوجيهي 2021 الأردن tawjihi.jo

ويعقد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس مؤتمراً صحفياً موسعاً صباح يوم الإثنين الموافق 16-8-2021 بمقر الوزارة من أجل الإعلان عن نسب النجاح في نتائج الثانوية العامة في الأردن وأسماء الأوائل في توجيهي الأردن 2021،في حين بدأت امتحانات التوجيهي في 24 حزيران 2021، وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب تفشي وباء كورونا.

وقد تقدم لامتحانات الثانوية العامة بالأردن 72629 طالب وطالبة للفرع العلمي و106058 للفرع الأدبي، و304 للفرع الشرعي، و1470 لفرع المعلوماتية و110 للفرع الصحي. وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات في الامتحان من الفروع المهنية المختلفة 26712 طالب وطالبة.

وكانت مصادر تربوية أكدت أن عملية امتحانات التوجيهي الدورة الأولى 2021 قد سارت على قدم وساق وفقاً لكافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية والتدابير الكافية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، فيما أجرت بعض الصحف الأردنية مداخلات مع الطلاب أثناء سير الامتحانات مما لاقت سعادة كبيرة لدى الطلاب تجاه الأسئلة الموضوعة من الوزارة بكافة المواد، عدا مادة الفيزياء قد وصفها البعض أنها جاءت صعبة.

رابط نتائج التوجيهي 2021 في الأردن

وبعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 الأردن ، خلال المؤتمر الذي سينعقد في مقر وزارة التربية والتعليم ، ستقوم الوزارة بتفعيل رابط نتائج الثانوية العامة في الأردن 2021 حسب رقم الجلوس والاسم ، وهو ما سنرفقه لكم أدناه حال تفعيلة للحصول على نتائج التوجيهي 2021.

ومن المتوقع أن يكون الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول عبر رابط نتائج التوجيهي 2021 الأردن حسب رقم الجلوس والاسم ، وسوف نتابع معكم أول بأول كل ما هو جديد قبل ساعات قليلة من انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج، كما سنرفق لكم هنا أو من خلال تقارير متتالية أسماء أوائل الثانوية العامة في الأردن 2021.