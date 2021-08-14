الرئيس الأفغاني: نجري مشاورات سريعة لوقف الحرب

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، أنه يعمل على إجراء مشاورات سريعة في الوقت الراهن لوقف الحرب.
وأشار في كلمة له بشأن سيطرة حركة طالبان على العديد من عواصم الولايات الأفغانية واقترابها من كابول إلى ضرورة إعادة انتشار الجيش الأفغاني لمواجهة تمدد حركة طالبان.
وقال، إن القوات الحكومية تستطيع الحفاظ على أمن البلاد.
وشدد على أنه بدأ سلسلة من المشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية وحلفاء أفغانستان لوقف الحرب.
وأكد الرئيس الأفغاني، أن إعادة تعبئة القوات المسلحة تعد بمثابة أولوية قصوى.
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