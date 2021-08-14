البيت الأبيض يكشف تفاصيل رسالة بايدن إلى الرئيس التونسى

جدة - نرمين السيد - كشف البيت الأبيض فى بيان له، اليوم السبت، عن تفاصيل رسالة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى نظيره التونسى قيس سعيد، خلال زيارة مسؤول أمريكى كبير إلى تونس، أمس الجمعة، حيث أكد دعمه الشخصى ودعم واشنطن للشعب التونسى.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، سلّم نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، جون فاينر، رسالة من الرئيس جو بايدن إلى الرئيس سعيد "تحض على عودة سريعة لتونس إلى مسار الديمقراطية البرلمانية".

ورد الرئيس التونسى مؤكدًا أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية فى البلاد"، حسبما أفاد بيان للرئاسة التونسية.

وبحسب البيان، شدد فاينر على "الحاجة الملحة لتسمية رئيس للوزراء يشكل حكومة كفوءة، قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية الحالية فى تونس". كما أكد خلال اللقاء مع الرئيس سعيد على دعم واشنطن "للعملية الديمقراطية فى تونس، وتنتظر الخطوات المقبلة التى سيضطلع بها رئيس الجمهورية على المستويين السياسى والحكومى".

وجدد الرئيس قيس سعيد تأكيده على أن "الإجراءات الاستثنائية التى اتخذها فى 25 يوليو جاءت فى إطار تطبيق الدستور، وتلبية لتطلعات الشعب على خلفية أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية"، قائلاً:"لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية" فى البلاد.

ووسط تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية فى تونس، إضافة إلى خروج تظاهرات شعبية واسعة، قرر الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان ذى الأغلبية الإخوانية، لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضاءه، إضافة إلى إقالة رئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين.