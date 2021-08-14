تنسيق الثانوية العامة 2021 واختبارات القدرات ف ففى ظل انتظار طلاب الثانوية العامة 2020 لاعلان النتيجه من قبل السيد الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الفني يتأهب الجميع للاستعداد لبدء تسجيل الرغبات بمكاتب التنسيق المختلفة على مستوى الجامعات المصرية للالتحاق بالكليات سواء من طلاب شعبة علمي علوم أو علمي رياضة او ادربى حيث من المقرر ان تطلق المرحلة الاولى بعد انتهاء الاختبارات الخاصة للقدرات لعام 2021 لمده 5 ايام متواصله يتم تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد الخاصة عبر الموقع الالكتروني الخاص والرسمي من الساعه 9 صباحا حتى السادسة عصرا وتقوم اللجنه العليا للتنسيق بوضع الحد الادنى للتقديم في كل مرحلة للطلاب من الناجحين في الثانوية العامة عام 2021

تنسيق الثانوية العامة 2021

وقد قامت وزارة التعليم العالي بنشر القوائم المؤسسات التعليمية المعتمد لديها لخريجي الثانوية العامة للقيام بالالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021/2022 وتتم المتابعة من خلال بيانات الوزاره التى قامت بتخصيص بريد الكتروني لتلقي الشكاوي المختلفه من المواطنين في حال وجود صعوبات بالتسجيل بالقوائم الخاصه بالجامعات والمعاهد الحكومية و الخاصة المعتمده داخل جمهوريه مصر العربيه والغرض من ذلك هو حمايه الطلاب واولياء الامور من عدد من الكيانات الوهمية التى يتم الترويج لها والتي تمارس بعض الانشطه التعليمية بدون ترخيص من الوزاره التي يتم خداع الاهالي في التسجيل بها خلال تلك الفترة الحرجة

موعد اغلاق باب التسجيل فى اختبارات القدرات

ومن المفترض أن يتم بقاء باب التسجيل مفتوح إلى يوم الخميس القادم الموافق 19 اغسطس 2020 كموعد نهائي لغلق باب التسجيل في اختبارات القدرات الخاصة بالكليات ومن الجدير بالذكر ايضا ان نتيجه الثانوية العام التي ينتظرها الطلاب الذين قاموا باداء الامتحانات خلال الفتره الماضية بالاعلان عن النتيجه من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يعاقب خلال الساعات من قبل السيد وزير التربية والتعليم الفني

متابعة اخبار التنسيق والحد الادنى للقبول بالكليات

وسوف نتابع من خلال موضوعنا هذا الاخبار الخاصة بفتح مراحل تنسيق الكليات بالجامعات المصرية بالمراحل المختلفة خلال الاسابيع القادمة حيث خرجت عدد من التكهنات حول نزول الحد الادنى للكليات والمعاهد الحكومية والخاصة عن الاعوام السابقة التى شهدتها السنوات السابقة