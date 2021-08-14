نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق جميع المحافظات موقع وزارة التربية بالرقم الامتحاني

نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق جميع المحافظات، يتم إعلان النتيجة بالعراق بالطريقة المعتمدة في معظم دول العالم العربي الآن وهي المواقع الالكترونية المخصصة للتعليم عن بعد، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد يمكنكم الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية بالرقم الامتحاني، وقد أعلنت الوزارة عن نسب نجاح الطلاب في اللغة العربية بعد الإنتهاء من اعمال التصحيح ورصد كافة الدرجات وجأت تقريبا 75%، وتعتبر متميزة خاصة إن العديد من الطلاب وجة شكاوي عديدة بشأن صعوبة تلك المادة تحديدا، في الوقت نفسة لم تعلن أي نسب نجاح لمواد أخري حتي اللحظة الحالية، وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة كافة المستجدات ونضع لكم رابط النتيجة، ونوضح أيضا خطوات الحصول عليها.

نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق جميع المحافظات

حالة الترقب مستمرة لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق جميع المحافظات، والتي من المترقب ان يتم تفعيل رابط الموقع الإلكتروني الذي خصصتة الوزارة لتحصيلها هذا الاسبوع، علاوة على ذلك فإن معظم الدفاتر الامتحانية تم الإنتهاء من تصحيحها ورصد الدرجات الحاصل عليها الطلاب في معظم المواد العلمية، ومن ثم سوف تعلن عنها بشكل رسمي في غضون ساعات قليلة من الآن، وأكدت الجهات المتخصصة أن الطلاب استطاعوا أن يثبتوا تفوقهم وحققوا نسب نجاح متميزة، بالرغم من صعوبة أوضاع الامتحانات بعد إنتشار فيروس covide 19.

رابط نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق

سوف يتمكن جميع المتمدرسين من الحصول علي نتائج الثالث متوسط 2021 بإدخال الرقم الامتحاني والأسم فقط عبر واحد من المواقع المتخصصة، حيث يتيح كلا من موقع نتائجنا والنجاح وكذلك موقع السومرية نتائج الطلاب الكترونيا، وسوف نقدم لكم خطوات تفصيلية للحصول علي نتائج المدارس النظامية وكافة المدارس الاخري في جميع المحافظات، وأكدت وزارة التربية والتعليم عن الإنتهاء التام من تصحيح ورصد درجات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والكمياء، وسوف يتم إعلان اسماء الأوائل، ومن ثم ترفع نتائج باقي الطلاب