حاكم مصرف لبنان يطالب الحكومة بتشريع لصرف الاحتياط الإلزامى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له، اليوم، قال سلامة: "نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال.. أعطونا التشريع نؤمن المال"، متابعًا: "نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياط الإلزامى البالغ 14 مليار دولار فقط.. نحن حاضرين.. أعطونا القانون".

وأضاف: "الاحتياطى الإلزامى لدى المركزى وصل إلى الخط الأحمر، وملزمون بوقف فتح الاعتمادات حيث بلغ الاحتياطى"، لافتًا إلى أن 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضى كان من المفترض أن تكفى 3 أشهر.

وأوضح حاكم المصرف المركزى اللبنانى، أن الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم عن المحروقات بدءًا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزى.

واختتم: "بيع الدولار أعتقد إنه رح يصير على منصة صيرفة"، موضحًا أن السوق تتلاعب بأسعاره بسبب الأزمة اللبنانية السياسية.