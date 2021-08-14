المرصد السورى: اعتقال أمير داعش فى دير الزور خلال عملية أمنية مشتركة

جدة - نرمين السيد - نفذت قوات التحالف الدولى عملية أمنية مشتركة مع القوات الخاصة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" فى ريف دير الزور، فجر اليوم السبت، حيث داهمت منزلاً يستأجره قيادى برتبة "أمير" فى تنظيم داعش الإرهابى.





ووفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان، فإن القيادى الداعشى المشار إليه عراقى الجنسية، تم إلقاء القبض عليه فى بلدة محيميدة، حيث شاركت فى العملية الأمنية أربع مروحيات وطائرة حربية.

وبحسب معلومات المرصد، هبطت مروحيتين وانتشر الجنود على الأرض واعتقلوا القيادى الداعشى بعدما اشتبكوا معه لنحو 40 دقيقة، وفجروا المنزل قبل مغادرتهم المنطقة.

وقالت مصادر أمنية إن القيادى الداعشى كان يعمل على الترويج للتنظيم وأفكاره إعلاميًا، ويسهل تنقل عناصر التنظيم فى المنطقة، بالإضافة لامتلاكه أسلحة وذخائر.