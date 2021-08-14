العراق يطلق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى التابعة للقوات الأمنية المشتركة فى العراق، اليوم السبت، اطلاق عملية أمنية واسعة فى مناطق شمالى العاصمة بغداد لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابى.





وقال بيان الخلية الأمنية إنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوى من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولى، عند الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، بعملية أمنية واسعة فى مناطق شمال بغداد".

وأشار البيان إلى أن "وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأجهزة أمنية أخرى اشتركت بالعملية الأمنية"، مضيفًا أن "العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية فى هذه المناطق".