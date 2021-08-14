دوت الخليج :- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالاً هاتفياً، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة، قدم خلاله تعازي المملكة بضحايا حرائق الغابات، وأعرب عن الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأكد الصفدي على تضامن الأردن مع الجزائر في مواجهة هذا الوضع الأليم، واستعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمساعدة في التعامل مع الحرائق وتبعاتها وذلك بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وشدد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي على الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
كما بحث الصفدي ولعمامرة التطورات في المنطقة، وسبل مواجهة الأزمات الإقليمية، وتعزيز أطر العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا والمصالح العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك يوجه بمساعدة الجزائر على التعامل مع الحرائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.