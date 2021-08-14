رابط موقع نتائج التوجيهي الأردن 2021 نتائج الثانوية العامة الأردنية عبر وزارة التربية والتعليم الأردن

رابط موقع نتائج توجيهي الأردن 2021، يتم الآن تجهيزه من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات كي يكون جاهز لعرض نتائج توجيهي الأردن يوم الإثنين القادم، عقب انتهاء السيد وزير التربية والتعليم من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بمقر الوزارة لشرح تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح العامة، ونسبة النجاح في كل شعبه على حدا وأسماء الطلبة الأوائل بكل شعبة دراسية، وأشارت الوزارة أن الاستعلام عن النتائج سوف يكون إلكترونياً حفاظاً على الطلاب من التزاحم بمقار المدارس، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم ألية الاستعلام إلكترونياً عن النتيجة.

رابط موقع نتائج توجيهي الأردن 2021

أعلنت الدكتورة نجوى قبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم أن كافة المؤشرات التي استخلصتها الوزارة من النتائج بصورة عشوائية، تشير إلي أن نتائج توجيهي هذا العام جيدة وتتقارب مع نتائج العاميين الماضيين، وطمئنت الطلاب أن النتائج سوف تفرحهم وأن الوزارة تعمل على التدقيق أكثر من مرة في الرصد والتجميع، لعدم ظلم أي طالب نتيجة خطأ في التجميع وفيما يلي ألية أستخراج النتيجة إلكترونياً.

الدخول على رابط tawjihi.jo. أو الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم. تحديد نتائج التوجيهي 2021. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. كتابة رقم جلوس الطالب. الضغط على عرض النتائج لتظهر تفاصيل النتيجة.

ألية استخراج نتيجة الثانوية العامة الأردنية إلكترونياًموقع tawjihi.jo.

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية، عن إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020 يوم الإثنين القادم الموافق 2021/08/16 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من مقر وزارة التربية والتعليم الأردنية، وبعد انتهاء المؤتمر سوف يتم رفع النتائج كي يستطيع الطلبة الاستعلام عنها إلكترونياً، وقال مصدر مسئول بالوزارة أنه من المحتمل إعلان النتيجة قبل هذا الموعد.

رابط موقع نتائج التوجيهي الأردن 2021 الرسمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، أنها قامت بتحديث موقع وحدة تنسيق القبول الموحد ليتم تفعيله عقب إعلان نتائج التوجيهي مباشراً، كي يتمكن الطلاب من الدخول عليه وتسجيل رغباتهم في الكليات التي يرغبون فيها، للدراسة الجامعية للعام الدراسي الجامعي الجديد.

وزارة التربية والتعليم الأردني

تعمل وزارة التربية والتعليم على التحول الرقمي، وتقديم كافة الخدمات إلكترونياً عن طريق الإنترنت لمواكبة التطور الحادث في العالم، وأيضاً في ظل تفشي وباء كوفيد 19 أصبح التواجد بكثافة في الأماكن المغلقة يشكل خطر على حياة البشر، لذا أقامة الوزارة العديد من المنصات والمواقع الإلكترونية التي تخدم العملية التعليمية في المملكة.