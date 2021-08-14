أفغانستان.. طالبان تستولى على محطة إذاعية وتحولها إلى «صوت الشريعة»

استولت طالبان على محطة إذاعية في قندهار، وتوجهت إلى موجات الأثير يوم السبت بعد الاستيلاء على جزء كبير من جنوب أفغانستان في هجوم سريع أثار مخاوف من استيلاء كامل على السلطة قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد سحب الولايات المتحدة لقواتها الأخيرة.
وسيطرت طالبان على جزء كبير من شمال وغرب وجنوب أفغانستان في الأسابيع الأخيرة، تاركةً الحكومة تسيطر على عدد قليل من الأقاليم في الوسط والشرق، فضلاً عن العاصمة كابول ومدينة مزار الشريف الشمالية.
وأصدرت حركة طالبان مقطعا مصورا أعلن فيه متمرد لم يذكر اسمه استيلائه على محطة الإذاعة الرئيسية في المدينة، والتي أعيدت تسميتها بصوت الشريعة.
وقال، إن جميع الموظفين كانوا حاضرين وسيقومون ببث الأخبار والتحليلات السياسية وتلاوات القرآن الكريم.
ويبدو أن المحطة لن تقوم بتشغيل الموسيقى بعد الآن.
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