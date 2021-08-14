القوات الأمريكية تبدأ بإجلاء موظفى الولايات المتحدة من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول أمريكى، اليوم السبت، وصول جنود أمريكيين إلى العاصمة الأفغانية كابول، للمساعدة فى إجلاء موظفى السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين من أفغانستان، وذلك بعد يوم من سيطرة مقاتلى حركة طالبان على ثانى وثالث أكبر مدن البلاد.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن كتيبتين من مشاة البحرية "المارينز" وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو ثلاثة آلاف عسكرى، ستصل إلى كابول بحلول مساء الأحد.

وقال مسؤول أمريكى: "لقد بدأوا فى الوصول. سيصلون تباعًا حتى الغد"، مضيفًا أن

وأشار البنتاجون إلى أن فريق مشاة مقاتل سينتقل أيضًا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى الكويت، ليصبح قوة استجابة سريعة للأمن فى كابول إذا لزم الأمر.

كما ترسل بريطانيا وبلدان أوروبية أخرى عسكريين إلى أفغانستان فى ظل انهيار مقاومة القوات الحكومية الأفغانية، ومخاوف من هجوم طالبان على كابول خلال أيام.

وقال دبلوماسيون، إن بعض السفارات قد بدأت فى حرق مواد حساسة قبيل إجلاء موظفيها.

وأخطرت السفارة الأمريكية فى كابول موظفيها فى مذكرة بأنها وفرت صناديق حرق للقضاء على مواد كالأوراق والأجهزة الإلكترونية بهدف "تقليل حجم المواد الحساسة بالمنشأة".

وأكد مسؤول بالحكومة الأفغانية سيطرة طالبان على قندهار، المركز الاقتصادى الواقع فى جنوب البلاد، وذلك فى الوقت الذى تكمل فيه القوات الدولية انسحابها بعد حرب استمرت 20 عامًا.

ومثلت خسارة قندهار ضربة قوية للحكومة الأفغانية، حيث تعد الولاية معقل حركة طالبان التى ظهرت فى عام 1994 وسط فوضى الحرب الأهلية، وسيطرت على معظم البلاد من عام 1996 إلى عام 2001.