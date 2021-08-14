رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg وخطوات الاستعلام

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني، يسعدني اللقاء بكم من خلال هذا المقال الهام عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، والذي يتذايد البحث عنه خلال الساعات القادمة نتيجة قرب موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية، والتي سوف ترفع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها إلكترونياً برقم الجلوس، وكانت إدارة الامتحانات بالأزهر الشريف قد أعلن أن عملية التصحيح انتهت ولم يتبقى سوف أعمال التدقيق والمراجعة النهائية، وبعدها سوف تعرض على فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لاعتمادها والتوقيع عليها، كي يتم رفعها عبر بوابة الأزهر للطلاب للاطلاع على نتائجهم، وفيما يلي طريقة أستخراج النتيجة إلكترونياً.

الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر azhar.eg. الضغط على أيقونة الطالب. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب ” الاسم ورقم البطاقة واسم المحافظة التابع لها. تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب. تحديد الشعبة العلمية التي يدرس بها ” العلمية، الأدبية”.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الضغط على زر أستعلام لعرض النتيجة بالدرجات ونسبة النجاح المئوية.

موقع بوابة الأزهر الإلكتروني

تسعى مؤسسة الأزهر إلي التحول الرقمي في تقديم خدماتها، لذا تم أنشاء البوابة الإلكترونية للأزهر حتى يتم تقديم الخدمات إلكترونياً من خلالها، لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وكل منتسبي الأزهر وتقدم البوابة الخدمات التالية.

خدمة التحويل الرقمي من المعاهد الأزهرية لمدارس وزارة التربية والتعليم.

يتم إجراء أختبارات كادر المعلمين من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر.

التحاق العائدين من الخارج بالأزهر الشريف.

تقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج طلاب الأزهر الشريف.

تسجيل بيانات الاستمارات الخاصة بالامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

نشر كافة أخبار الأزهر الشريف يتم عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

رابط موقع نتيجة الثانوية الأزهرية

كانت إدارة الامتحانات بالأزهر الشريق قد أجرت الامتحانات من يوم 19 يونيو 2021 الماضي وأنهت الامتحانات يوم 1 أغسطس 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لعدد 113 ألف و437 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، كان عدد طلاب الشعبة الأدبية 74 ألف و 754 طالب وطالبة، بينما عدد طلاب الشعبة العلمية 38 ألف 719 طالب وطالبة، وهذا العدد الكبير أدوا الامتحانات في 609 لجنة معدة للامتحانات، تم تعقيمها بالكامل وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، وكافة التوصيات التي أوصت بها وزارة الصحة في هذا الشأن.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

بمجرد أن تم الانتهاء من الامتحانات في الأول من شهر أغسطس الجاري، تم على الفور البدء في تصحيح الأوراق الامتحانية من قبل اللجان المختصة للتصحيح، والآن يضع اللجان المتخصصة الدرجات والمراجعات النهائية وخلال الساعات القليلة القادمة سوف تعتمد النتيجة، ومن المتوقع رفع النتيجة يوم الإثنين القادم الموافق 2021/08/16، وهذا الموعد ليس الموعد الرسمي من الجائز أن تعلن النتيجة قبله بيوم أو بعده بيوم، وسوف نوافيكم بالموعد الرسمي فور إعلان الأزهر عنه بصورة قاطعة.